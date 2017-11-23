Представители немецкого импортера Subaru официально подтвердили прекращение продаж спортседана WRX STI на европейском рынке. Последние машины будут поставлены клиентам летом следующего года.

По официальной продажи причиной прекращения продаж стали низкие продажи модели, но WRX STI всегда была имиджевой моделью, не претендовавшей на большие объемы. По неофициальной информации продажи прекращаются, потому что в Subaru не могут довести силовую установку спортседана до ужесточающихся экологических стандартов.

Самое же печальное, что никакой замены этой модели у Subaru нет и в ближайшее время не предвидится. В компании говорят о возможности появления в будущем гибридного или полностью электрического идеологического наследника WRX STI, но не называют даже ориентировочные сроки появления такой модели.

Напомним, что спортседан Subaru WRX STI оснащается 2,5-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. и системой симметричного полного привода.