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14 мар 2022

Даже в Subaru не знают, когда выйдет новый WRX STI

Даже в Subaru не знают, когда выйдет новый WRX STI
Автор фото: фирма-производитель

Subaru WRX STI – это культовый автомобиль. Являясь, духовным наследником легендарной «Импрезы», он перенял от нее все самое лучшее, и в результате мы получили настоящий «гоночный» седан.  Текущее поколение WRX STI не обновлялось уже с 2016 года, и поклонники марки стали задаваться вопросом, а когда ждать смены генерации?

Проблема в том, что даже в Subaru  не знают ответа на этот вопрос. Да, обычный WRX обновился в прошлом году – получил адаптивную подвеску и 270-сильный мотор 2.4 литра, но WRX STI ждать не стоит. Дело в том, что ужесточение экологических требований не обойдет стороной и Subaru, а значит создавать мощные машины можно лишь в одном случае -  если они будут электрокарами или, как минимум, гибридами.

В Subaru официально заявили, что в текущем поколении WRX не получит модификации STI, а  ждать следующего придется очень долго. Компания в данный момент работает лишь над концепцией будущего автомобиля. Наши западные коллеги считают, что Subaru пытаются успокоить поклонников марки, но скорее всего в новом поколении от классического WRX STI у автомобиля останется лишь название.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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