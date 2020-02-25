Subaru WRX STI: подробности

В 2021 году Subaru представит новое поколение WRX STI. Автомобиль получит не только другой кузов, но и новый турбомотор

Первыми подробностями о следующей версии легенды делится Forbes со ссылкой на неназванные источники, близкие к японской компании. Они сообщили, что визуально Subaru WRX STI будет выполнена в духе концепта Viziv, представленного на автосалоне в Токио в 2017 году. Кроме того на WRX STI будет применяться новый 2,4-литровый мотор FA24. Он сможет выдавать по меньшей мере 400 л.с. и 490 Нм.

Интересно, что мотор этот не нов сам по себе. Впервые он появился на кроссовере Subaru Ascent в 2018 году. Правда, там он развивает 264 л.с. и 376 Нм. Осенью 2019-го новый мотор добрался до Legacy и Outback. К слову , эта силовая установка приходит на смену легендарному EJ20, который появился ещё в 1989 году.