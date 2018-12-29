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29 дек 2018

Subaru WRX STI быть!

Subaru WRX STI быть!
Автор фото: фирма-производитель

После крайне скучных анонсов о Forester STI, у которого кроме внешности не было ничего спортивного, фанаты марки начали лить слезы с подозрением на скорую смерть спортивного подразделения Subaru. Однако, скорее вулкан Фудзи проснется, чем Subaru STI прекратит свое существование и новый анонс лишь тому доказательство

В США едет WRX STI, настоящий и единственный. Совсем недавно компания опубликовала официальный тизер автомобиля. В пресс-релизе Subaru сообщает, что машину представят 14 января на автосалоне в Детройте. Это вся доступная на данный момент официальная информация.

Однако, стоит вспомнить, что в прошлом году Subaru уже показывла на мотор-шоу в Токио спецверсию седана WRX STI — WRX STI S208, опираясь на этот автомобиль, можно сделать кое-какие выводы. Во-первых, под капотом у новинки с большой долей вероятности будет располагаться 2,0-литровая турбированная оппозитная «четверка», отдача которой составит не менее 324 л.с. — именно столько развивает мотор STI S208.

Что касается дополнительного оснащения, то прошлогодняя версия заряженного Subaru получила настраиваемые стойки Bilstein DampMatic II, более быструю рулевую рейку, вентилируемые 6-поршневые тормоза Brembo, а также новый дифференциал. Вероятно, STI S209 получит похожие компоненты, а также заручится новым аэродинамическим пакетом с карбоновыми элементами.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Коммерсант

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