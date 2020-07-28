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28 июл 2020

Новая Subaru WRX STI получит доработанный старый мотор

Новая Subaru WRX STI получит доработанный старый мотор
Автор фото: фирма-производитель

«Заряженные» седаны Subaru WRX и WRX STI нового поколения оснастят модернизированной версией 2,4-литрового оппозитного турбомотора, мощность которого вырастет до 400 лошадиных сил

Знакомые с ходом разработки новых спортседанов Subaru WRX и WRX STI инсайдеры давно утверждали, что японцы адаптируют для них нынешний 2,4-литровый оппозитный турбомотор, который, впрочем, станет изрядно мощнее. Издание Car Sensor подтвердило эту информацию: новая Subaru WRX STI получит доработанный мотор, утверждают источники. На моделях Legacy и Outback он развивает 260 лошадиных сил, однако для экстремальной WRX STI «оппозит» форсируют до 400 лошадиных сил. В тандеме с модернизированным мотором будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Также стало известно, что «заряженные» Subaru могут получить новую систему полного привода, которая разрабатывается вместе с компанией Toyota. В ней будут применяться решения, испытанные на раллийной версии Toyota Yaris. Зато младшие модели Subaru получат новый двигатель: нынешний «атмосферник» заменят 1,5-литровым оппозитным мотором с турбонаддувом. Компактный силовой агрегат собираются ставить на модели Impreza и XV.

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