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12 окт 2022

Subaru WRX STI превратили в пикап

Subaru WRX STI превратили в пикап
Автор фото: фирма-производитель

Зачем делать из заряженного седана пикап? Вопрос риторический, впрочем, находятся люди, которым подобные проекты, что называется, «заходят»

Перед вами работа ателье Smyth. Конверсия получилась масштабной – мастера обрезали кузов за средними стойками и сформировали седану полноценную грузовую платформу с откидным задним бортом и алюминиевой отделкой. Любопытный факт, сейчас автомобиль продается на одном из аукционов, где организаторы отметили высокий уровень проекта, сравнив его с заводским исполнением.

К слову, тюнеры поработали и с мотором. Под капотом установлен штатный 2.5-литровый турбомотор. Но мастера установили новый выхлоп и перепрошили ЭБУ. Стандартный двигатель развивает 300 лошадиных сил. Доработанный агрегат, разумеется, будет мощнее, но точные характеристики не уточняются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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