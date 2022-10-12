Subaru WRX STI превратили в пикап

Зачем делать из заряженного седана пикап? Вопрос риторический, впрочем, находятся люди, которым подобные проекты, что называется, «заходят»

Перед вами работа ателье Smyth. Конверсия получилась масштабной – мастера обрезали кузов за средними стойками и сформировали седану полноценную грузовую платформу с откидным задним бортом и алюминиевой отделкой. Любопытный факт, сейчас автомобиль продается на одном из аукционов, где организаторы отметили высокий уровень проекта, сравнив его с заводским исполнением.

К слову, тюнеры поработали и с мотором. Под капотом установлен штатный 2.5-литровый турбомотор. Но мастера установили новый выхлоп и перепрошили ЭБУ. Стандартный двигатель развивает 300 лошадиных сил. Доработанный агрегат, разумеется, будет мощнее, но точные характеристики не уточняются.