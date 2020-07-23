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23 июл 2020

Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором

Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором
Автор фото: фирма-производитель

Нынешний «заряженный» седан для японского рынка предлагается с 308-сильным двухлитровым двигателем. Его производство компания свернула весной текущего года

Компания Subaru продаёт «четырёхдверку» WRX STI на различных рынках: эти машины отличаются в том числе «начинкой». Сейчас японская компания разрабатывает модель следующего поколения – она должна появиться в продаже в начале 2022 года. При этом новинка переедет на платформу SGP (Subaru Global Platform), на которой базируются все последние модели марки.

Кроме того, по данным зарубежных СМИ, новый WRX STI получит модернизированную версию наддувного оппозитного двигателя объёмом 2,4 литра, он числится в гамме моделей Legacy и Outback. Если у последних его отдача составляет 260 л.с., а максимальный крутящий момент – 376 Нм, то у новинки ожидается порядка 400 л.с. и 490 Нм. Предполагается, что мотор будет идти в паре с обновлённой версией шестиступенчатой механической коробки передач, которой комплектуется нынешний WRX STI.

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Колёса

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