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мар 2017

Новое поколение Subaru XV - Прозрачный намек

Новый Subaru XV - Subaru XV 2018 Прозрачный намек
Марка Subaru обнародовала некоторую информацию и первое официальное изображение модели XV

Судя по скетчу, серийная новинка сохранит сходство с концептуальной версией, показанной на Женевском автосалоне в 2016 году. Силуэт машины выделяют длинный передний свес, покатая крыша с рейлингами, раздутые колесные арки и мощные выштамповки на боковинах. При этом заметны и важные отличия от концепта – утопленные в кузове дверные ручки, мощный сплиттер в переднем бампере и более крупные корпуса зеркал. Ожидается, что серийную новинку построят на базе модели Impreza, она получит фирменные оппозитные моторы и симметричный межосевой дифференциал в системе полного привода. Новый Subaru XV дебютирует в марте на автосалоне в Женеве. Вероятнее всего, на нашем рынке модель появится во второй половине 2017 года.

Фото Subaru XV

  • Subaru XV 2018 Прозрачный намек
  • Subaru XV 2018 вид спереди
  • Subaru XV 2018 вид сбоку
  • Subaru XV 2018 вид сзади
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Subaru XV

Subaru XV
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 1 599 900
до 1 749 000
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