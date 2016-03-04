Новое поколение Subaru XV - Прозрачный намек

Марка Subaru обнародовала некоторую информацию и первое официальное изображение модели XV

Судя по скетчу, серийная новинка сохранит сходство с концептуальной версией, показанной на Женевском автосалоне в 2016 году. Силуэт машины выделяют длинный передний свес, покатая крыша с рейлингами, раздутые колесные арки и мощные выштамповки на боковинах. При этом заметны и важные отличия от концепта – утопленные в кузове дверные ручки, мощный сплиттер в переднем бампере и более крупные корпуса зеркал. Ожидается, что серийную новинку построят на базе модели Impreza, она получит фирменные оппозитные моторы и симметричный межосевой дифференциал в системе полного привода. Новый Subaru XV дебютирует в марте на автосалоне в Женеве. Вероятнее всего, на нашем рынке модель появится во второй половине 2017 года.