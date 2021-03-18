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18 мар 2021

Представлен новый Subaru XV

Представлен новый Subaru XV
Автор фото: фирма-производитель

Свежая внешность, новые цвета  и комплекс систем безопасности, начиная с базовой комплектации – чем еще нас порадует обновленный кроссовер

Как отличить новый XV от старого? Во-первых, по цвету – теперь в гамме оттенков прописался новый колер с необычным и сложным названием «Плазменно-желтый перламутр». Цвет, конечно же, это хорошо, но есть ли еще признаки? Безусловно – новый бампер, например,  с накладкой из некрашеного пластика. В интерьере изменений нет, однако, добавились новые опции вроде дополнительной камеры переднего обзора или памяти сиденья водителя (вместе с положением зеркал).  Важное замечание -  комплекс систем безопасности EyeSight Safety Plus уже доступен даже в базовых комплектациях. В него входит целая россыпь полезных функций вроде систем экстренного торможения, удержания полосы, слежения за состоянием водителя. Стоит учесть, что даже на момент дебюта первого поколения кроссовер получил максимальные пять звезд на европейских краш-тестах.

Что касается техники, то здесь новшеств поменьше. На модульную платформу платформу автомобиль перебрался еще в 2017 году. Однако сейчас XV переработали подвеску, изменив характеристики пружин и амортизаторов.  Силовые установки остаются прежними, точнее прежней, так как мотор здесь один – двухлитровый атмосферник на 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Subaru

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