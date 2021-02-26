Обновленный Subaru XV: подробности

Кроссовер получил ОТТС, а значит, мы можем узнать, как минимум, с какими силовыми установками автомобиль приедет к нам

А моторов указывается два. Первый – 1.6, мощностью в 114 лошадиных сил. Второй – двухлитровый агрегат с отдачей в 150 коней. В документе также указывается наличие вариатора и полного привода. Здесь кроется важный нюанс, фактически все то же самое было и на дореформенном автомобиле, но в США новый XV продается и с мотором 2.5 от модели Forester. К сожалению, этот мотор до нас не добрался.

Что касается оснащения, то машина будет прилично упакована. В опциях заявлен и климат-контроль, и подогревы, и прочие цивилизованные блага. Впрочем, полную информацию мы получим с наступлением марта.