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26 фев 2021

Обновленный Subaru XV: подробности

Обновленный Subaru XV: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер получил ОТТС, а значит, мы можем узнать, как минимум, с какими силовыми установками автомобиль приедет к нам

А моторов указывается два. Первый – 1.6, мощностью в 114 лошадиных сил. Второй – двухлитровый агрегат с отдачей в 150 коней.  В документе также указывается наличие вариатора и полного привода. Здесь кроется важный нюанс, фактически все то же самое было и на дореформенном автомобиле, но в США новый XV продается и с мотором 2.5 от модели Forester.  К сожалению, этот мотор до нас не добрался.

Что касается оснащения, то машина будет прилично упакована.  В опциях заявлен и климат-контроль, и подогревы, и прочие цивилизованные блага. Впрочем, полную информацию мы получим с наступлением марта.

При написании новости использовалась информация:
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