Российское отделение Subaru объявило рублевые цены на кроссовер XV нового поколения. Его продажи начнутся в конце октября этого года. В базовой версии машина даже стала дешевле, но не спешите радоваться.

Итак, базовая версия Subaru XV нового поколения обойдется в России в 1 599 000 рублей. Это более чем на двести тысяч дешевле, чем стоит прошлое поколение, которое предлагается дилерами. Но в новом поколении XV получил 1,6-литровый двигатель мощностью 114 л.с. В качестве трансмиссии предлагается вариатор.

В базовую комплектацию система «Старт-Стоп», семь подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и другое опции.

Кроссовер стали первой моделью Subaru на российском рынке, которая получила комплекс систем безопасности EyeSight. Он включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. Начальная стоимость Subaru XV с EyeSight составляет 1 869 900 рублей. В базовую комплектацию с EyeSight также входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, подогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, рейлинги.