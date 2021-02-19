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19 фев 2021

В Россию едет новый Subaru XV

В Россию едет новый Subaru XV
Автор фото: фирма-производитель

Скоро март, а значит весна уже не за горами. В автомобильном мире предвестником весны станет новый Subaru XV

Между тем, у автомобиля в этом году случится десятилетний юбилей, так что выход обновленного кроссовера приурочен и к этому поводу. Впрочем, новостей пока немного, нам не раскрывают никаких технических данных о новинке. Заявляя лишь то, что автомобиль получится «высокотехнологичным, динамичным и универсальным». Напомним, что текущее поколение XV доступно покупателям с двумя двигателями - 1.6 и 2.0, мощностью в 114 и 150 лошадиных сил соответственно. В США у кроссовера есть и мотор 2.5, который также ставится на известный нам кроссовер Forester.

Важно заметить, что XV - это не единственная новинка, которую покажут нам в этом году. Ближе к лету на российский рынок должен выйти и новый универсал Outback. Впрочем, нов он только нам, так как на мировом рынке эта машина существует уже с 2019 года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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