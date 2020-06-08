Subaru XV может одолжить двигатель у купе BRZ

Фирма пообещала выпустить самую «драйвовую» версию вседорожника с более мощным мотором, чем прежде

Официальный анонс опубликовало представительство Subaru в Соединенных Штатах, где модель, известная у нас как Subaru XV, продается под именем Crosstrek. Заявлено, что модификация под названием Crosstrek Sport станет «самым авантюрным и веселым» вариантом вседорожника, а еще самой мощной его версией в истории модели. Новинке обещаны увеличенные характеристики силового агрегата вместе с фирменной системой полного привода, а также доработанная внешность и расширенный список технологий, направленных на безопасность. Иных подробностей пока нет, но компания обещает поделиться ими уже 9 июня.

Пока неизвестно, какой именно мотор получит Crosstrek Sport, но вариантов у компании, на самом деле, немного. Первый – это двухлитровый четырехцилиндровый оппозитник, который устанавливался на купе BRZ и его альтер-эго Toyota GT86: такой мотор развивает в американской спецификации 205 л.с. и 211 Нм крутящего момента. Даже этот двигатель гарантировал бы вседорожнику заметную прибавку. Второй вариант – турбированный мотор от Subaru Ascent о четырех цилиндрах рабочим объемом 2,4 л. Он обеспечивает 264 л.с. и 376 Нм крутящего момента.