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8 июн 2020

Subaru XV может одолжить двигатель у купе BRZ

Subaru XV может одолжить двигатель у купе BRZ
Автор фото: фирма-производитель

Фирма пообещала выпустить самую «драйвовую» версию вседорожника с более мощным мотором, чем прежде

Официальный анонс опубликовало представительство Subaru в Соединенных Штатах, где модель, известная у нас как Subaru XV, продается под именем Crosstrek. Заявлено, что модификация под названием Crosstrek Sport станет «самым авантюрным и веселым» вариантом вседорожника, а еще самой мощной его версией в истории модели. Новинке обещаны увеличенные характеристики силового агрегата вместе с фирменной системой полного привода, а также доработанная внешность и расширенный список технологий, направленных на безопасность. Иных подробностей пока нет, но компания обещает поделиться ими уже 9 июня.

Пока неизвестно, какой именно мотор получит Crosstrek Sport, но вариантов у компании, на самом деле, немного. Первый – это двухлитровый четырехцилиндровый оппозитник, который устанавливался на купе BRZ и его альтер-эго Toyota GT86: такой мотор развивает в американской спецификации 205 л.с. и 211 Нм крутящего момента. Даже этот двигатель гарантировал бы вседорожнику заметную прибавку. Второй вариант  – турбированный мотор от Subaru Ascent о четырех цилиндрах рабочим объемом 2,4 л. Он обеспечивает 264 л.с. и 376 Нм крутящего момента.

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