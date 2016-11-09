Новое поколение Subaru XV - В гармонии с собой и миром

В конце октября в России начнутся продажи компактного кроссовера Subaru XV третьего поколения. Автомобиль, привлекающий броским дизайном и богатым оснащением, базируется на новой платформе, которая сулит повышение комфорта, вместительности, безопасности и маневренности

Разработчикам Subaru XV третьей генерации удалось потрафить и консерваторам, и любителям инноваций. Автомобиль сохранил сходство с предшественником, притом что все без исключения кузовные детали новые, а градус стиля и агрессивности стал ощутимо выше. Руководствуясь концепцией Dynamic and Solid, стилисты марки постарались реализовать идею единства динамики, качества и функциональности. Широкий кузов с более резко прочерченными гранями, ниспадающая крыша и 18-дюймовые колесные диски напоминают о спортивной истории японского бренда, длинный передний свес намекает на производительность знаменитых оппозитных двигателей, а матово-черные защитные элементы по периметру кузова подчеркивают надежность и преимущества фирменного симметричного полного привода.

Платформа под кузовом – тоже абсолютно новая. Модульная архитектура SGP (Subaru Global Platform) позволила увеличить жесткость кузова на кручение сразу на 70%, центр тяжести снизился на 5%, а при фронтальном столкновении энергии теперь поглощается на 40% больше. Оптимизированы также характеристики демпфирования, за счет чего возросла плавность хода, а боковые крены на виражах сведены к минимуму. Не менее важно, что новая «тележка» дала возможность расширить «жилое пространство». Колесная база увеличилась с 2635 до 2665 мм, длина – с 4450 до 4465 мм, ширина – с 1780 до 1800 мм. Соответственно, на заднем ряду стало просторнее. Вместительнее получилось и багажное отделение – до 1220 л. Дорожный просвет составляет внушительные 221 мм.

Любители активного драйва тоже останутся довольны. В результате инженерных действий с системой рулевого управления передаточное отношение сократилось с 14:1 до 13:1, то есть баранка стала заметно острее. Доработанная система управления вектором тяги (ATV) помогает заправить автомобиль в поворот. Наконец, в дополнение к фирменной системе симметричного полного привода на основе многодисковой муфты новый XV оснащается системой X-Mode. Она настраивает двигатель, трансмиссию и систему стабилизации на движение по скользким и рыхлым поверх-ностям. Поэтому даже неподготовленный водитель может максимально эффективно использовать внедорожный потенциал машины. Кстати, на заметку джиперам – X-Mode включает в себя систему помощи при спуске Hill Descent Control, которая поддерживает постоянную скорость, обеспечивая безопасное движение по склону большой крутизны.

Бензиновую моторную линейку на российском рынке составят начальный 1,6-литровый мотор с отдачей 114 л.с. и 2-литровый 150-сильный агрегат, оснащенный системой непосредственного впрыска топлива, на 80% состоящий из новых деталей и весящий на 12 кг меньше прежней версии мотора. У модернизированного вариатора Lineartronic, в свою очередь, увеличено передаточное отношение (от 6,28 до 7,03), а вес трансмиссии снизился на 7,8 кг, что способствует улучшению динамики и экономии топлива. Кроме того, значительно снижен уровень шума и вибраций со стороны двигателя и трансмиссии.

В сфере безопасности тоже сделан большой шаг вперед. Помимо крепкой кузовной конструкции новый XV может гордиться новым электронным комплексом EyeSight, который новинка получила первой на российском рынке из всех моделей Subaru. Инновационная система включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, предаварийного управления акселератором, предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, автоматического экстренного торможения, оценки усталости водителя и помощи удержания в полосе движения. Предусмотрена также функция обнаружения объектов в слепых зонах и предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом. А новая адаптивная оптика не только стильно выглядит, но и умеет обнаруживать приближающиеся транспортные средства, автоматически переключая дальний свет фар на ближний (и наоборот). Кроме того, она меняет направление пучка света в повороте.

Что касается интерьера, то он стал выглядеть интереснее и богаче. Сидеть в Subaru XV теперь удобнее – новые кресла получили развитый боковой профиль, наполнитель с оптимальной жесткостью и исчерпывающий диапазон регулировок. Архитектура внутренних панелей сделана более сложной, возникли новые элементы декора с благородной фактурой. Хороший пример – оранжевая прострочка передней панели, кресел и подлокотников, подчеркивающая повышенное внимание разработчиков к деталям. Дисплей новой мультимедийной системы STARLINK увеличился в размерах (топовый вариант теперь 8-дюймовый), причем «мультимедийка» научилась поддерживать функции Apple CarPlay и Android Auto, доступны камера заднего вида и навигация. На вершине центральной консоли под солнцезащитным козырьком красуется цветной экран борткомпьютера. Появились также современный блок климатической установки, рулевое колесо уменьшенного диаметра и клавиша привода стояночного тормоза. При этом приборная панель сохранила классическую аналоговую компоновку, любимую многими автомобилистами. И, разу-меется, новинку дооснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Иными словами, кроссовер мощно прогрессировал, не утратив верности богатому наследию японской марки.