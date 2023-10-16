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16 окт 2023

5-дверный Suzuki Jimny выходит на международный рынок

5-дверный Suzuki Jimny выходит на международный рынок
Автор фото: фирма-производитель

Индийская компания Maruti Suzuki, являющаяся дочерним предприятием основной японской компании, объявила о начале поставок 5-дверных вариантов внедорожника Suzuki Jimny

Напомним, что данная модификация дебютировала в начале 2023 года исключительно для рынка Индии. Как можно догадаться, автомобиль отличается от стандартной 3-дверки, исключительно габаритами: длинна увеличилась до 3984 мм., а колесная база - до 2590 мм. Для освобождения большего пространство и соблюдения пропорций, передние двери были укорочены. На заднем ряду может комфортно разместиться два пассажира. Стандартный объем багажника - 204 л. (у 3-дверки - 85 л.).

Под капотом - бензиновый мотор серии K15B объемом 1,5 л. Главное отличие от обычной версии - это наличие стартер генератора. Мощность - 105 л.с. и 134 Нм крутящего момента. Трансмиссия: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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