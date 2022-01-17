Пятидверный Suzuki Jimny предстал в виде бигфута

Проект пятидверного Jimny поклонники внедорожника ждут уже давно - с момента появления модели. Впрочем, пока руководство марки лишь заявляет о намерениях, японские студенты делают подобную технику самостоятельно

На выставке Tokyo Auto Salon 2022 показали удлиненную пятидверную версию внедорожника Suzuki Jimny - проект студентов Нихонской автомобильной технологической школы (NATS), сделанный по их собственной инициативе. Свое детище учащиеся нарекли Kimun Kamui, то есть «Горный бог».

Пятидверный формат был достигнут путем распиливания кузова и вваривания вставок. Двери сделали по обходным технологиям. Новый Jimny получился на 40 сантиметров длиннее стандартного.

Свое же название "Горный бог" оправдывает серьезными возможностями на бездорожье - использован лифт на 152 мм, 17-дюймовые диски Black Rhino Riot с бедлоками и коренастые покрышки Toyo Open Country A/T. Двигатель 1.5 также был подвергнут доработке - на него установили турбину, что повысило мощность со 105 до 124 лошадиных сил.