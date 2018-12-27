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27 дек 2018

По три Suzuki каждому

По три Suzuki каждому
Автор фото: фирма-производитель

На токийский автосалон известный японский бренд привезет cвою недавнюю новинку, Suzuki Jimny следующего поколения, а вместе с ним целых две специальные версии, которые  серьезно отличаются от исходного автомобиля

Начнем с наименее заметной версии Suzuki Jimny Survive. Хотя менее заметной она является по отношению к другой модели, а сам по себе автомобиль был подвергнут серьезным доработкам. Из обычного маленького внедорожника был создан полноценный мини-звереныш для покорения дорог в экстремальных условиях. Внешне автомобиль выделяется металлическими накладками, лебедкой и багажником на крыше.

В свою очередь, другая модель получилась абсолютно иной, так как Jimny превратили в традиционный пикап. Стоит отметить, что хотя размеры грузовой площадки не указываются, складывается ощущение, что в габаритах автомобиль практически не изменился. Кстати, пикап тоже "оброс" богатым внешним декором. Suzuki Jimny Sierra Pick Up Style получил другую радиаторную решетку, в переднем бампере появились буксирные проушины, по бокам – деревянные панели, а на крыше установили мощные светодиодные фонари. 

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Колеса , motor

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