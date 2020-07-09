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9 июл 2020

Suzuki Jimny покидает Европу

Suzuki Jimny покидает Европу
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро этот харизматичный автомобиль покинет Старый Свет. Все дело в ужесточающихся экологических требованиях

Jimny продается в Европе только с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором K15B. Средний объем выбросов CO2 составляет 154 г/км на автомобиле с «механикой» и 170 г/км — с «автоматом». В 2021 году вступают в силу новые европейские требования, согласно которым средний показатель по всем проданным компанией машинам не должен превышать 95 г/км. В ином случае производителю грозят многомиллионные штрафы.

В итоге дилеры Suzuki в Великобритании уже перестали принимать заказы на Jimny: клиентам продолжат поставлять только ранее оплаченные внедорожники. Представители компании заявили, что Jimny полностью уйдет с рынка в течение 4-5 месяцев, цитирует их Autocar.  Для выживания Suzuki может использовать лазейку: задекларировать внедорожник в качестве коммерческой техники класса N1, на которую не распространяются новые требования. N1 — малотоннажный грузовой автомобиль с грузоподъемностью до 3,5 тонны. Чтобы пройти регистрацию, компании придется убрать из салона задние сиденья и предусмотреть другие небольшие изменения в интерьере.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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