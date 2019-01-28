Suzuki поощряет туризм

Jimny - автомобиль, прямо скажем, невеличка, однако это не отрицает его универсальности и функциональности. Совсем недавно японский производитель решил подлить масла в огонь, заявив, что в Jimny могут разместиться на ночь двое взрослых людей, и сон их будет крепким и непоколебимым

Речь идет о специальных фирменных кроватях, которые были созданы производителем для активных автовладельцев. Состоящая из 4 секций разборная кровать устанавливается на разложенные сиденья и полностью перекрывает весь салон. Интересно, что ширина секций такова, что кровать может монтироваться, например, только с пассажирской стороны. Позволяя оставлять водительское и пассажирское сиденье за ним поднятыми.

К слову, о габаритах. Длина спальных мест 186 см. Расстояние от кровати до потолка 80 см. Толщина матрасов 2 см. Вес всех четырех секций – 28 кг. То есть среднестатистический человек обычной комплекции должен без труда разместиться на этом ложе. Интересно, что внутренним наполнением кроватей служит полиуретановая стружка, обивкой - искусственная кожа, а основанием – фанера толщиной 1,2 мм. Кстати, заявленное время установки - 3 минуты. Правда, производитель не уточняет, где владельцы Jimny будут хранить кровать при перевозке, а главное, в каком виде.