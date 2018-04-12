Автомобильный портал Motorpage
12 апр 2018

Suzuki прекратила производство Jimny

Suzuki прекратила производство Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Suzuki Jimny — один из долгожителей автомобильного рынка. С минимальными изменениями машина производилась 20 лет. Но японская компания официально объявила о том, что ее производство прекращено.

Причем собирать Jimny прекратили еще в феврале, но в Suzuki почему-то хранили молчание два месяца. Прекращение производства машины связано с вступлением в Японии новых требований по безопасности, которые подразумевают наличие в автомобилях система стабилизации. Так как нынешнему поколению Jimny оставалось жить год, в компании решили не тратиться на модернизацию и просто прекратить его производство.

Новое поколение Suzuki Jimny практически готово к производству. Автомобиль сохранит все свои внедорожные качества: раму, задний неразрезной мост, раздатку с понижайкой. Внешность внедорожника станет еще более квадратной, а из-за круглых фар его уже прозвали «мини-геликом». Интерьер по-прежнему будет спартанским, но в нем появится мультимедийная система нового поколения.

Вероятнее всего новый Suzuki Jimny будет оснащаться 1,2-литровым двигателем в двух вариантах, атмосферным и турбированным. Представить внедорожник должны в конце года, а его производство начнется уже в 2019 году. Появится он и у нас. Но сохранит свой нишевый статус: даже нынешнее поколение в России стоит от 1 155 000 рублей, а новое наверняка подорожает еще сильнее.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Jimny

Suzuki прекратила производство Jimny

12 апреля 2018
Suzuki Jimny

Новый Suzuki Jimny покажут в этом году

06 сентября 2017
Suzuki Jimny

Новый Suzuki Jimny: «не трогай, если работает»

24 августа 2017
Suzuki Jimny

Новое поколение Suzuki Jimny появится в 2016 году

02 декабря 2014
Suzuki Jimny 2013

Suzuki представляет обновленный Jimny

19 ноября 2012
Suzuki Jimny 2012

Suzuki Jimny 2012 появилась в продаже

19 июля 2012

 Новости Suzuki Jimny

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"
Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю
Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"
KIA Picanto - kia picanto x-line 2017 расставить акценты
Тест драйв
06 апреля 2018

KIA Picanto
"Расставить акценты"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 сменил компоновку и получил революционный двигатель
Тест драйв
04 апреля 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 сменил компоновку и получил революционный двигатель"

Написано новостей:

2 1 0 3 2