Внедорожник Suzuki Jimny — один из долгожителей автомобильного рынка. С минимальными изменениями машина производилась 20 лет. Но японская компания официально объявила о том, что ее производство прекращено.

Причем собирать Jimny прекратили еще в феврале, но в Suzuki почему-то хранили молчание два месяца. Прекращение производства машины связано с вступлением в Японии новых требований по безопасности, которые подразумевают наличие в автомобилях система стабилизации. Так как нынешнему поколению Jimny оставалось жить год, в компании решили не тратиться на модернизацию и просто прекратить его производство.

Новое поколение Suzuki Jimny практически готово к производству. Автомобиль сохранит все свои внедорожные качества: раму, задний неразрезной мост, раздатку с понижайкой. Внешность внедорожника станет еще более квадратной, а из-за круглых фар его уже прозвали «мини-геликом». Интерьер по-прежнему будет спартанским, но в нем появится мультимедийная система нового поколения.

Вероятнее всего новый Suzuki Jimny будет оснащаться 1,2-литровым двигателем в двух вариантах, атмосферным и турбированным. Представить внедорожник должны в конце года, а его производство начнется уже в 2019 году. Появится он и у нас. Но сохранит свой нишевый статус: даже нынешнее поколение в России стоит от 1 155 000 рублей, а новое наверняка подорожает еще сильнее.