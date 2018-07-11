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11 июл 2018

Suzuki привезет новый Jimny в Россию

Suzuki привезет новый Jimny в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Suzuki Jimny — модель культовая и легендарная. Японская компания раскрыла все подробности о новом поколении и назвала сроки ее появления на российском рынке

Новое поколение получило еще более «рубленные» формы кузова с практически вертикальными передними стойками и плоским капотом. Машина сохранила все свои основные качества: рамную конструкцию (теперь она лестничного типа), неразрезные мосты, понижающую передачу в раздатке и потрясающие показатели геометрической проходимости за счет практически полного отсутствия свесов. Подключаемым полным приводом заведует система Allgrip Pro. У внедорожника круглые фары с отдельными поворотниками: дань старым моделям внедорожников Suzuki.

Если на внутреннем рынке Японии Suzuki Jimny будет продаваться с 660-кубовым двигателем, то для экспортных рынков приготовлен новый 1,5-литровый мотор (102 л.с.), который заменил прежний 1,3-литровый. Двигатель может сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом».

Несмотря на утилитарный вид как внутри, так и снаружи, Suzuki Jimny оснащен современными системами безопасности. В его оснащение входят шесть подушек безопасности, система экстренного торможения при угрозе столкновения, системы предупреждения съезда с полосы движения, система распознавания дорожных знаков и функция автоматического переключения с дальнего света фар на ближний.

Продажи нового поколения Suzuki Jimny в России начнутся весной следующего года. Эта модель так и останется нишевой, ведь предыдущее поколение внедорожника у нас стоит более 1,1 миллиона рублей, а новое, наверняка, будет стоить еще дороже.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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