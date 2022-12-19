В Индии запустили производство пятидверного Suzuki Jimny

Suzuki Motor ведет подготовку к производству пятидверной модификации рамного внедорожника Jimny, выпуск этой версии наладят в Индии, на заводе местного филиала японской компании — фирмы Maruti Suzuki

По предварительной информации, "пятидверка" окажется длиннее стандартного внедорожника на тридцать сантиметров. То есть общая длина машины составит 3.95 метра.

Любопытно, но с большой долей вероятности на новой модификации Jimny дебютирует и гибридная силовая установка на основе некоего турбированного ДВС. К сожалению, подробностей здесь нет. Ясно лишь одно - у компании есть намерения вернуть модель и на европейские рынки. Дело в том, что стандартный 1.5-литровый атмосферник не смог уложиться в новые (более строгие) нормы по вредным выбросам.