Две новинки от Suzuki скоро появятся в России

Представители Suzuki поделились со СМИ планами на российском рынке

Сразу две новинки от японского производителя появятся в салонах дилеров уже в ноябре текущего года. Речь идёт об обновлённых версиях популярных кроссоверов Vitara и Jimny.

Рестайлинг Витары проведён в этом году. Машина была показана на прошедшем недавно Парижском автосалоне. Самые значительные переделки произошли в передней части автомобиля. Появилась новая хромированная решётка, бампер с интегрированными противотуманными и светодиодными дневными огнями. Внутри появился современный приборный щиток и большой ЖК дисплей. Дополнились элементы систем безопасности и электронные помощники. В линейке моторов изменений нет – атмосферный 1, 6, выдающий 114 л.с. и турбирванный 1,4 с мощностью 140 л. с.

Suzuki Jimny – новая для России модель компактного кроссовера. В предлагаемой версии у неё будет бензиновый 1,5-литровый мотор с мощностью 102 л. с. Модель, адаптированная для российского рынка, будет поставляться с сокращённым пакетом электронных систем, что по словам производителей позволит сделать машину дешевле предложений конкурентов в этом сегменте.