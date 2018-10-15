Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2018

Две новинки от Suzuki скоро появятся в России

Две новинки от Suzuki скоро появятся в России
Автор фото: фирма-производитель

Представители Suzuki поделились со СМИ планами на российском рынке

Сразу две новинки от японского производителя появятся в салонах дилеров уже в ноябре текущего года. Речь идёт об обновлённых версиях популярных кроссоверов Vitara и Jimny.

Рестайлинг Витары проведён в этом году. Машина была показана на прошедшем недавно Парижском автосалоне. Самые значительные переделки произошли в передней части автомобиля. Появилась новая хромированная решётка, бампер с интегрированными противотуманными и светодиодными дневными огнями. Внутри появился современный приборный щиток и большой ЖК дисплей. Дополнились элементы систем безопасности и электронные помощники. В линейке моторов изменений нет – атмосферный 1, 6, выдающий 114 л.с. и турбирванный 1,4 с мощностью 140 л. с.

Suzuki Jimny – новая для России модель компактного кроссовера. В предлагаемой версии у неё будет бензиновый 1,5-литровый мотор с мощностью 102 л. с. Модель, адаптированная для российского рынка, будет поставляться с сокращённым пакетом электронных систем, что по словам производителей позволит сделать машину дешевле предложений конкурентов в этом сегменте.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
7info, CarsWeek

Комментарии к новости

Последние новости

...

Впечатляющий успех Suzuki в России

09 октября 2018
Suzuki Ciaz

Suzuki обновила бюджетный седан

23 августа 2018
Suzuki Vitara

Suzuki анонсировала появление обновленной Vitara в России

06 августа 2018
Suzuki Vitara

Suzuki обновила Vitara

02 августа 2018
Suzuki Jimny

Suzuki привезет новый Jimny в Россию

11 июля 2018
Suzuki Jimny

Suzuki рассекретила новый Jimny

18 июня 2018

 Новости Suzuki

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии
Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"

Написано новостей:

2 2 0 3 7