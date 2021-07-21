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21 июл 2021

Когда Suzuki начнет производить электрокары

Когда Suzuki начнет производить электрокары

Компания Suzuki Motor Corp решила подхватить глобальный тренд на электрификацию и анонсировала выход на рынок «батарейных» автомобилей в 2025 году

Как сообщает агентство Reuters, неким испытательным полигоном для новинок станет Индия – все продажи, изначально, будут сконцентрированы именно там. Что касается роли дебютанта рынка, то ее будет исполнять некая компактная модель, стоимость которой составит около миллиона рупий (если перевести сумму в рубли, то на будет примерно равной).

Наши коллеги из Motor полагают, что первым электрокаром марки станет версия кей-кара Wagon R.  Прототипы этих машин были замечены еще на тестовых полигонах в 2018 году. Характеристики машины также раскрыли, но только лишь одну – пробег на полном заряде аккумулятора, который составит 200 километров.

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