Корпорация Suzuki отпраздновала столетие

Буквально несколько дней назад японская корпорация отпраздновала столетний юбилей и надо отметить, что не взирая на всю печальную картину мира, корпорация готовится покорять новые вершины

Вот вам интересный факт – совсем недавно в Suzuki объявили о намерениях построить новую фабрику. Она будет расположена в Мьянме. Согласно планам японской марки, предприятие начнет работать в сентябре 2021-го. Годовой объем производства оценивается в 40 000 автомобилей. Завод будет работать по полному циклу сборки (Сomplete knock-down, CKD).

А между тем, история Suzuki берет свое начало в 1909 году, когда Мичио Сузуки основал небольшую компанию по производству ткацких станков. Она являлась предшественником более крупной производственной компании Suzuki Loom Manufacturing Co, основанной 15 марта 1920 года в Хамамацу (Префектура Сидзуока). С того момента Suzuki переориентировала свой бизнес на производство не только ткацких станков, но и мотоциклов, автомобилей, лодочных моторов, всегда адаптируясь к потребностям того или иного времени.

На следующий год после смены названия на Suzuki Motor Co., Ltd (в 1954 году), компания выпустила Suzulight, первый серийный малолитражный автомобиль в Японии, и много других продуктов, ориентированных на потребителей.

В 1990 году было принято решение переименовать компанию в Suzuki Motor Corporation, что отражало активное развитие бизнеса и глобализацию компании. Путь длиной в 100 лет никогда не был простым. Преодолев ряд кризисов с момента основания, члены Правления Suzuki остались едины, как и раньше, и продолжают развитие бизнеса. «Менеджмент корпорации Suzuki отмечает важность такой значимой даты и выражает свою готовность и далее следовать главному принципу основателя Suzuki – ориентированности на клиентов. Этот год символизирует начало новой вехи в истории корпорации, и мы все нацелены на то, чтобы добиться еще более потрясающих результатов», - отметил в своем обращении Почетный Председатель Suzuki Motor Company господин Осаму Сузуки.