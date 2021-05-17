Новые подробности о пятидверном Jimny

Австралийские СМИ поделились инсайдерской информацией касательно удлиненной версии популярного японского внедорожника. Раскрыты габариты автомобиля и информация о моторной линейке.

Да, издание Car Advice выдало целую россыпь новых данных по новому Jimny. Так стало известно, что пятидверный Jimny получит в названии приставку Long, его колесная база будет увеличена относительно трехдверной версии на 300 мм, до 2550 мм. Это соответствует недавней информации, которую передали индийские СМИ (новая версия Jimny нацелена именно на этот рынок), о том, что длина Jimny будет составлять четыре метра.

Что касается двигателей, то пятидверку превратят в гибрид. Основой станет 1,5-литровый турбомотор которому добавят надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора. Мощность силовой установки составит 152 лошадиных силы