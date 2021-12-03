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3 дек 2021

Пятидверному Jimny дали зеленый свет!

Пятидверному Jimny дали зеленый свет!
Автор фото: фирма-производитель

Suzuki Jimny является популярным внедорожником, который пользуется спросом во всем мире. В особенности его любят в Индии.

Несколько месяцев в сети ходила информация о том, что специально для этого рынка будет разработана пятидверная версия.  Предполагалось, что  его колесная база будет увеличена относительно трехдверной версии на 300 мм, до 2550 мм. Кроме того внедорожник планировали превратить в гибрид - 1,5-литровому турбомотору собирались добавить надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора.

К сожалению, летом уже сообщалось, что проект замораживается на неопределенный срок. Теперь, по информации Autocar India, судьба пятидверного внедорожника наконец решилась: проект одобрили, и уже в ближайшем будущем Jimny обзаведется новой версией с приставкой Long. Более того, в объективы фотошпионов уже попадали закамуфлированные прототипы с удлиненной базой, однако, почему-то лишь с тремя дверьми. Отметим, что информация о гибридной силовой установке остается актуальной.

 

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