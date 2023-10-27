Представлен Suzuki eVX

Японская компания Suzuki представила новый электрический кроссовер Suzuki eVX в рамках Japan Mobility Show в Токио

Фактически данная модель была представлена еще в январе этого года на Auto Expo 2023 в Индии. Автомобиль, который показали в Токио немного отличается в плане дизайна. У него по другому оформлена передняя и задняя светодиодная оптика. Зеркала заднего вида здесь более традиционные, когда на концепте они были выполнены в виде камер.

Вряд ли экстерьер автомобиля как-то изменится к моменту серийного производства. Однако салон eVX получился очень футуристичным и вероятно будет серьезно переработан. Концепт получил “парящий” центральный тоннель, стеклянную “приборку”, ряд сенсорных кнопок, интегрированных в переднюю панель, а также руль-штурвал с сенсорными панелями.

На данный момент информации по силовой установки нет, но компания обещает, что автомобиль получит аккумулятор емкостью 60 кВт*ч, который позволит преодолеть до 500 км на одном полном заряде. Также заявлена система полного привода EV4WD.

