Скорая премьера: Suzuki Waku Sport

Токийский автосалон, до открытия которого осталось совсем немного времени, явно прославится целой россыпью интересных и нетривиальных новинок. Одной из них станет концепт-кар Suzuki WAKU Sport, в котором реализована необычная особенность — трансформируемый кузов

Да, в исходной конфигурации WAKU Sport — это купе, причем не двухдверное — доступ к задним местам открывают полудвери, как это было реализовано на Mazda RX-8, которые открываются против хода. Однако, легким движением руки, а именно установкой специального колпака, автомобиль превращается в универсал. К слову, многие эксперты уже отметили, что этот элемент совершенно не выглядит чужеродным.

В целом, дизайн новой разработки выполнен в ретростиле, он отсылает к европейским и японским малолитражкам конца 1960-начала 1970-х годов. К сожалению, технические характеристики автомобиля не озвучиваются. Сообщается лишь то, что новинка представляет собой гибрид подзаряжаемого типа с полноприводной трансмиссией.