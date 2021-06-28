Старейший автомобильный топ-менеджер вышел в отставку

25 июня свой пост покинул самый пожилой в автомобильной отрасли топ-менеджер — Осаму Судзуки. До последнего времени он был председателем правления Suzuki Motors.

Начнем с того, что 91-летний топ-менеджер руководил компанией на протяжении сорока трех лет. Интересный факт - прямого отношения к клану Судзуки глава компании не имеет. Здесь вообще история интересная. На самом деле его зовут Осаму Мацуда. Судзуки он стал, когда женился на Шоко Судзуки, внучке основателя Suzuki Motor. В семье автопромышленника не было наследника мужского пола, и эту миссию возложили на Осаму, который по японскому обычаю взял фамилию семьи.

Впрочем, свое назначение он оправдал сполна! Достаточно вспомнить факт того, что он одним из первых увидел перспективы индийского рынка. В 1981 году японский автопроизводитель совместно с индийским правительством создал фирму Maruti Suzuki, которая с тех пор уверенно занимает половину рынка легковых автомобилей страны.