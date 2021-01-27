Suzuki Jimny превратят в пятидверный внедорожник

Нет, собирать его будут не в Индии, как это предполагалось ранее, а в Японии, она же станет и ключевым рынком сбыта.

Что характерно, даже с пятидверным кузовом габариты «малыша» не сильно увеличатся. Так, например, длина его не будет превышать четырех метров. Да, прибавка составит около тридцати сантиметров. Если говорить о технических характеристиках, то автомобилю будет доступен только полуторалитровый атмосферник с автоматом.

Такая безальтернативность выглядит несколько странно, учитывая, что у стандартного Jimny есть еще и младший турбо-мотор объемом 0.6. Видимо в Suzuki решили, что этот двигатель будет слабоват для увеличенного в размерах внедорожника.