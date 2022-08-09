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9 авг 2022

Suzuki Jimny третьего поколения окончательно сняли с производства

Suzuki Jimny третьего поколения окончательно сняли с производства
Автор фото: фирма-производитель
У знающих читателей могут возникнуть логичные вопросы – на рынке давно уже существует внедорожник четвертого поколения, причем тут прошлая генерация?
Все просто – оба внедорожника производились параллельно, только если Jimny текущего поколения можно считать глобальной моделью, то  производство Jimny третьей серии до сегодняшнего дня сохранилось лишь в  Бразилии. Занятно, но там машина пользовалась огромным спросом, и ходило мнение, что в сравнении с новинкой старый Jimny оказался более живучим. 
 
Прекращение конвейерной жизни связано лишь с тем, что правительство страны ввело ужесточенные экологические требования.

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