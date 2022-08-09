Suzuki Jimny третьего поколения окончательно сняли с производства

У знающих читателей могут возникнуть логичные вопросы – на рынке давно уже существует внедорожник четвертого поколения, причем тут прошлая генерация?

Все просто – оба внедорожника производились параллельно, только если Jimny текущего поколения можно считать глобальной моделью, то производство Jimny третьей серии до сегодняшнего дня сохранилось лишь в Бразилии. Занятно, но там машина пользовалась огромным спросом, и ходило мнение, что в сравнении с новинкой старый Jimny оказался более живучим.

Прекращение конвейерной жизни связано лишь с тем, что правительство страны ввело ужесточенные экологические требования.