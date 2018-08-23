Бюджетный седан Suzuki Ciaz на российском рынке неизвестен, хотя несколько лет назад японцы и подумывали привезти его в Россию, а вот на конкурентном рынке Индии крайне важен для компании

Машина построена на растянутой базе кроссовера SX4 предыдущего поколения и играет в бюджетном сегменте. Внешне машина изменилась не сильно: рестайлингу подверглись радиаторная решетка, фары, бамперы, в фонарях появились светодиодные секции, а топовые варианты получили новые 16-дюимовые колеса.

Самые главные изменения под капотом: к старым 1,4-литровому бензиновому и 1,3-литровому дизельному двигателям, добавился новый 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с. В состав силовой установки также вошел стартер-генератор, запасающий энергию на торможениях. А вот коробки передач остались прежними: это 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатая классическая автоматическая коробка передач.

Новая версия заметно дороже, причем дизельный вариант даже подешевел. После обновления Suzuki Ciaz стал стоить и дороже своего основного конкурента, седана Hyundai Verna, который в России известен под именем Solaris. Впрочем, японские одноклассники от Toyota и Honda стоят еще больше.