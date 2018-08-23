Автомобильный портал Motorpage
23 авг 2018

Suzuki обновила бюджетный седан

Suzuki обновила бюджетный седан
Автор фото: фирма-производитель

Бюджетный седан Suzuki Ciaz на российском рынке неизвестен, хотя несколько лет назад японцы и подумывали привезти его в Россию, а вот на конкурентном рынке Индии крайне важен для компании

Машина построена на растянутой базе кроссовера SX4 предыдущего поколения и играет в бюджетном сегменте. Внешне машина изменилась не сильно: рестайлингу подверглись радиаторная решетка, фары, бамперы, в фонарях появились светодиодные секции, а топовые варианты получили новые 16-дюимовые колеса.

Самые главные изменения под капотом: к старым 1,4-литровому бензиновому и 1,3-литровому дизельному двигателям, добавился новый 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с. В состав силовой установки также вошел стартер-генератор, запасающий энергию на торможениях. А вот коробки передач остались прежними: это 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатая классическая автоматическая коробка передач.

Новая версия заметно дороже, причем дизельный вариант даже подешевел. После обновления Suzuki Ciaz стал стоить и дороже своего основного конкурента, седана Hyundai Verna, который в России известен под именем Solaris. Впрочем, японские одноклассники от Toyota и Honda стоят еще больше.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Vitara

Suzuki анонсировала появление обновленной Vitara в России

06 августа 2018
Suzuki Vitara

Suzuki обновила Vitara

02 августа 2018
Suzuki Jimny

Suzuki привезет новый Jimny в Россию

11 июля 2018
Suzuki Jimny

Suzuki рассекретила новый Jimny

18 июня 2018
Suzuki Jimny

Suzuki прекратила производство Jimny

15 июня 2018
Suzuki Jimny

Рассекречен облик нового Suzuki Jimny

08 июня 2018

 Новости Suzuki

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"
Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция!
Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения
Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"
Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра
Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"

Написано новостей:

2 1 8 5 0