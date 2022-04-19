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19 апр 2022

Suzuki обновила минивэн Ertiga

Suzuki обновила минивэн Ertiga
Автор фото: фирма-производитель

Рестайлинг подарил автомобилю не только обновленную внешность, но и новый мотор

С последнего и начнем - теперь под капотом  располагается полуторалитровая атмосферная "четверка", которая развивает 103 лошадиные силы. У мотора есть и битопливная версия, которая помимо бензина способна работать на газу - в этом случае мотор выдает лишь 88 лошадиных сил. Что касается коробок передач, то у клиента есть выбор между 5-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом (ранее устанавливался 4-ступенчатый автомат).

Поговорим о внешности - спереди Ertiga 2022 модельного года выдаёт иная решётка радиатора, в профиль — двухцветные колёсные диски. В палитре для кузова появились два новых оттенка (насыщенный красный и серый). В интерьере же появилась новая мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. Важно отметить, что салон у автомобиля 7-местный. Разумеется, при длине машины в 4.7 метра говорить о каком-то просторе не приходится.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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