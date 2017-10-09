Компания Suzuki рассекретила обновленный субкомпактный хэтбчек Celerio: это самая доступная модель японцев на европейском рынке, причем и для рынка Старого Света она собирается в Индии на заводе Maruti Suzuki. Именно там и прошла презентация рестайлинговой версии.

Внешне машина изменилась не сильно: появились новые бамперы и радиаторная решетка, на нижней части двери багажного отсека появилась накладка, которая визуально объединяет ее с задним бампером. В салоне изменений и того меньше. Вернее, их вообще нет, но в Suzuki говорят, что сиденья получили новую двухцветную обивку.

На индийском рынке двигатели остались прежними: это литровый двигатель в двух вариантах: на бензине и природном газе (68 и 59 л.с. соответственно). Обе версии оснащаются 5-ступенчатой механической коробкой передач, для бензинового варианта доступен и классический робот.

В Индии в базовой версии хэтчбек оснащается одной подушкой безопасности, ABS и кондиционером. Естественно, европейская версия получит расширенное оснащение: появится еще три подушки, система стабилизации и другие системы безопасности.