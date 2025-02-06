Suzuki значительно сокращает модельный ряд в Австралии из-за новых требований к безопасности

Компания Suzuki вынуждена убрать из своего австралийского модельного ряда сразу несколько автомобилей, не соответствующих новым требованиям к системе автономного экстренного торможения (AEB)

Под сокращение попали Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross и трехдверный Jimny, тогда как Swift и пятидверный Jimny XL останутся в продаже, так как соответствуют обновленным Австралийским правилам проектирования (ADR). По словам директора Suzuki Australia Майкла Пахоты, снятие этих моделей с производства было запланировано заранее, так как они уже подходили к концу жизненного цикла. Однако продажи оставшихся запасов автомобилей продолжатся до конца 2025 года.

Компания рассматривает возможность возвращения трехдверного Jimny на рынок Австралии с обновленной системой AEB, уже использующейся в пятидверной версии. Кроме того, в страну вернутся гибридные версии Vitara и S-Cross, которые получат легкое обновление. Официальный анонс этих моделей ожидается в третьем квартале 2025 года. При этом Suzuki Ignis и Swift Sport, скорее всего, будут окончательно сняты с производства без преемников. В то же время, в модельном ряду Suzuki в Австралии появится новый кроссовер Fronx, который производится в Индии.