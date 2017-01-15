Японская компания Suzuki планирует вывести на российский рынок две новые модели – Ignis и Baleno.

Об этом журналистам рассказала глава департамента продаж и маркетинга японского автопроизводителя Ирина Зеленцова. Так, по ее словам, российская линейка Suzuki имеет все шансы пополниться двумя моделями – Baleno и Ignis.

Первый является ярким представителем сегмента B+. Его серийное производство было налажено на предприятии компании в Индии. Оттуда автомобили отгружаются не только рынки развивающихся стран, которые являются для модели ключевыми, но и в Японию и Европу. В моторную гамму четырехметрового хэтчбека входят три двигателя – 1,2-литровый «атмосферник», 1,3-литровый «дизель» и турбированный 111-сильный бензиновый мотор. У немецких автодилеров такой автомобиль можно приобрести, как минимум, за 13 790 евро (приблизительно 874 690 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Второй – это пятидверный компакт длиной 3,7 метра и внушительным для своего класса клиренсом (180 мм). В базовой комплектации автомобиль оснащается системой переднего привода – полный привод же доступен в качестве дополнительной опции. Под капотом компакта устанавливается четырехцилиндровый «атмосферник» с рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 90 л.с., который, в зависимости от комплектации, работает в паре с пятиступенчатыми вариатором или МКПП.

Впрочем, как утверждает Ирина Зеленцова, вопрос о выходе этих моделей на российский рынок пока еще находится на стадии обсуждения. В частности, эксперты Suzuki сейчас изучают экономический аспект этого вопроса. Таким образом, с высокой долей уверенности можно предположить, что окончательное решение будет принято не раньше конца 2017 года.