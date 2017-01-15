Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2017

Suzuki планирует расширить свою российскую линейку

Suzuki планирует расширить свою российскую линейку
Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Suzuki планирует вывести на российский рынок две новые модели – Ignis и Baleno.

Об этом журналистам рассказала глава департамента продаж и маркетинга японского автопроизводителя Ирина Зеленцова. Так, по ее словам, российская линейка Suzuki имеет все шансы пополниться двумя моделями – Baleno и Ignis.

Первый является ярким представителем сегмента B+. Его серийное производство было налажено на предприятии компании в Индии. Оттуда автомобили отгружаются не только рынки развивающихся стран, которые являются для модели ключевыми, но и в Японию и Европу. В моторную гамму четырехметрового хэтчбека входят три двигателя – 1,2-литровый «атмосферник», 1,3-литровый «дизель» и турбированный 111-сильный бензиновый мотор. У немецких автодилеров такой автомобиль можно приобрести, как минимум, за 13 790 евро (приблизительно 874 690 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Второй – это пятидверный компакт длиной 3,7 метра и внушительным для своего класса клиренсом (180 мм). В базовой комплектации автомобиль оснащается системой переднего привода – полный привод же доступен в качестве дополнительной опции. Под капотом компакта устанавливается четырехцилиндровый «атмосферник» с рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 90 л.с., который, в зависимости от комплектации, работает в паре с пятиступенчатыми вариатором или МКПП.

Впрочем, как утверждает Ирина Зеленцова, вопрос о выходе этих моделей на российский рынок пока еще находится на стадии обсуждения. В частности, эксперты Suzuki сейчас изучают экономический аспект этого вопроса. Таким образом, с высокой долей уверенности можно предположить, что окончательное решение будет принято не раньше конца 2017 года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Дейли-Мотор, Экономика Сегодня, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Suzuki представила новое поколение японской версии хэтчбека Swift

27 декабря 2016

Suzuki Grand Vitara навсегда покинул российский рынок

31 октября 2016

В июле Suzuki потеряла более половины российских продаж

22 августа 2016

«Сузуки мотор рус» проиграла дело о завышении убытков

08 августа 2016

Suzuki объявила дату начала продаж нового SX4 в России

22 июля 2016

Suzuki представила обновленную версию кроссовера SX4

20 июля 2016

 Новости Suzuki

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство
Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"

Написано новостей:

1 7 9 9 8