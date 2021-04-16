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16 апр 2021

Suzuki представила новую стратегию развития

Suzuki представила новую стратегию развития

В рамках онлайн-конференции глава отечественного подразделения Suzuki, Юта Такахаси, подвел итоги ушедшего года, и раскрыл планы на ближайшее будущее

При общем падении рынка в прошлом году, японскому концерну удалось показать семипроцентный рост продаж на отечественном рынке и СНГ. Увеличилась и доля российских продаж на глобальном рынке – с двух до четырех процентов.

Что касается планов на следующий год, то главные задачи здесь - усилить имидж бренда как SUV повышенной проходимости и укрепить дилерскую сеть. Также господин Такахаси заявил о намерениях увеличить объем продаж до десяти тысяч автомоблей. Безусловно, в Suzuki и дальше будут активно заниматься развитием дилерской сети, онлайн-продаж и мер по стимулированию спроса и повышению лояльности клиентов. 

При написании новости использовалась информация:
Suzuki

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