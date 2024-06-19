Suzuki разработает автомобиль с автопилотом совместно с японским стартапом Tier IV

Компания Suzuki и японский стартап Tier IV, занимающийся созданием систем автономного вождения, объявили о совместном сотрудничестве. Системы автопилота Tier IV будут применяться на новых кей-карах Suzuki.

Отмечается, что сотрудничество между Suzuki и Tier IV ведется с 2022 года. Компании уже тестировали прототип с системами автопилота. Вероятно, накопленный опыт перейдет к новым разработкам. Такие системы получат новые модели субкомпактных автомобилей (кей-каров), которые очень популярны в Японии в связи с низким налогообложением. На них приходит почти 40% от всех новых проданных автомобилей каждый год. Отмечается, что системы автономного вождения будут адаптированы под движения по узким и сельским дорогам Японии.

Помимо Suzuki со стартапом уже сотрудничают Yamaha и Isuzu. Первая внедряет автопилот для своего заводского транспорта, а вторая для автобусов.