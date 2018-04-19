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19 апр 2018

Suzuki сосредоточится в России на кроссоверах

Suzuki сосредоточится в России на кроссоверах
Автор фото: фирма-производитель

Маленькой Suzuki приходится тяжело на российском рынке: компании сложно бороться с гигантами, которые смогли локализовать производство и сделать свои автомобили дешевле. Но японцы не отчаиваются и не намерены уходить с нашего рынка.

Когда-то Suzuki и сама планировала собирать автомобили в России, бал даже проект создания производства в Санкт-Петербурге. Но тогда компания продавала у нас по 30 тысяч автомобилей в год, а в прошлом ей удалось реализовать всего 5000 автомобилей.

Да и линейка у нас небольшая, всего три модели: Suzuki SX4, Vitara и Jimny. Поэтому в российском представительстве говорят о том, что намерены сосредоточиться на укреплении своего имиджа в сегменте SUV.

Компания также намерена представлять различные спецверсии своих моделей, созданных специально для российского рынка. Недавно компания показала «юбилейную» Suzuki Vitara, выпущенную к 30-летнию модели и лимитированную всего тридцатью экземплярами. На очереди SX4, который получит версию Special Edition, но чем она будет отличаться от обычной в компании пока не говорят. Ну а в следующем году на наш рынок выйдет новое поколение внедорожника Suzuki Jimny.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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