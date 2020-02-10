Suzuki выпустит футуристичный кроссовер

Индийский филиал Suzuki Motor — компания Maruti Suzuki — выпустит серийный кроссовер с дизайном в стиле представленного на прошлой неделе в Нью-Дели концепт-кара Futuro-e

Прототип отличается необычным обликом в спортивном стиле — у него покатая линия крыши, массивные боковины, маленькие окна, высокий капот и полностью светодиодная оптика. По габаритам экспериментальный Судзуки сопоставим с компактной Hyundai Creta. Futuro-e показали в виде неходового макета без глубокой проработки технической начинки, заявив, что это электромобиль.

Серийный автомобиль с таким дизайном Suzuki Motor выпустит в течение пары лет. Целевым рынком для этой модели станет именно Индия, где Suzuki имеет очень сильные позиции, однако, есть информация, что модель может стать глобальной. По некоторым данным, серийный вариант Futuro-e будет оснащаться и бензиновым, и дизельным моторами. Дизельным мотором может стать модернизированный DDiS225 (объем 1,5 л), инженеры доводят его до норм Евро-6. В самой Suzuki намекают на гибридные и чисто электрические двигатели.