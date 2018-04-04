В российском отделении Suzuki новый руководитель: вместо уходящего на другой пост Кэиити Сумиды на должность руководителя назначен Юта Такахаси.

Юта Такахаси будет отвечать за развитие бренда на российском рынке и реализацию бизнес-стратегии, направленной на укреплении позиций компании на нашем рынке.

«В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России», — прокомментировал свое назначение сам Такахаси.

Для нового руководителя наш рынок не новый: до этого он два года отвечал за российское направление в штаб-квартире компании. Такахаси занимает различные должности в Suzuki 18 лет.

В последнее время Suzuki не может похвастать большими успехами в России. Из-за того, что компания импортирует свои автомобили из Японии, на них установлены довольно высокие цены. Так в феврале продажи марки на нашем рынке упали на 19% до 307 автомобилей.

