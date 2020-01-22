В Suzuki хотят убить Renault Arkana

Японский концерн показал тизер купеобразного кроссовера Futuro-e. Концептуальный вседорожник представят на авто¬салоне в Нью-Дели

На тизере изображен лишь силуэт автомобиля, но некоторые детали все же можно рассмотреть. Так у Suzuki Futuro-e можно заметить покатую крышу, камеры вместо зеркал заднего вида и очень длинные свето¬диодные фонари, доходящие до боковых стекол.

Известно, что концептуальный купе-кроссовер будет электрифицирован. Однако совершенно не ясно, какую именно силовую установку он получит: гибридную или полностью электрическую. В компании заявили лишь, что Futuro-e показывает будущий дизайн Suzuki, то есть в компании решили на первое место вывести именно внешние данные.