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22 янв 2020

В Suzuki хотят убить Renault Arkana

В Suzuki хотят убить Renault Arkana
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн показал тизер купеобразного кроссовера Futuro-e. Концептуальный вседорожник представят на авто¬салоне в Нью-Дели

На тизере изображен лишь силуэт автомобиля, но  некоторые детали все же можно рассмотреть. Так у Suzuki Futuro-e можно заметить покатую крышу, камеры вместо зеркал заднего вида и очень длинные свето¬диодные фонари, доходящие до боковых стекол.

Известно, что концептуальный купе-кроссовер будет электрифицирован. Однако совершенно не ясно, какую именно силовую установку он получит: гибридную или полностью электрическую. В компании заявили лишь, что Futuro-e показывает будущий дизайн Suzuki, то есть в компании решили на первое место вывести именно внешние данные.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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