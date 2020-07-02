В Suzuki представили новый кроссовер – это Toyota

Компания Suzuki объявила о премьере компактного кроссовера Across. Новинка представляет собой новый Toyota RAV4 со слегка переосмысленной внешностью

Внешне Suzuki Across немного отличается от RAV4: кроссоверы идентичны только сзади, а дизайн передней части кузова повторяет Toyota Wildlander для китайского рынка. Полностью оригинальный только бампер: у Suzuki увеличена площадь воздухозаборников и иначе оформлены защитные накладки.

По технике Suzuki Across идентичен заряжаемому гибриду Toyota RAV4 PHEV. Силовая установка состоит из 2,5-литрового «атмосферника» мощностью 178 лошадиных сил (219 Нм), 182-сильного электродвигателя (270 Нм), электромеханического вариатора и тяговой батареи на 18,1 киловатт-часа. Эффективная мощность — 306 лошадиных сил, пробег без подключения ДВС — 75 километров по циклу WLTP, разгон с места до 100 километров в час занимает 6,0 секунды. Полный привод электрический: при проскальзывании передних колёс заднюю ось вращает 54-сильный (121 Нм) электромотор.