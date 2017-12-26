Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2017

Toyota представила обновленный минивэн Alphard

Toyota представила обновленный минивэн Alphard
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила на внутреннем рынке обновленные минивэны Alphard и его собрата Vellfire. Причем с момента запуска третьего поколения прошло менее двух лет.

Внешне и без того довольно экзотическая внешность Alphard стала еще более, скажем так, вызывающей. У машин обновились внешние кузовные панели, бамперы и радиаторная решетка. Теперь количество граней, пересекающихся линий и острых углов в облике просто зашкаивает. Заодно минивэнам полностью поменяли оптику, а заодно добавили кучу хромированных элементов отделки.

В интерьере изменений меньше: поменялась отделка приборной панели, появились новые варианты декоративных вставок из натуральных материалов, изменились комплектации, которых теперь порядка десяти.

Технически машина также немного изменилась, например, у ее кузов стал гораздо жестче. Топовый 3,5-литровый V6 был модернизирован и выдает 301 л.с. против 280 л.с. Также на японском рынке доступны гибридный вариант и версия 2-литровым двигателем мощностью 152 л.с.

Также Toyota Alphard и Vellfire уже в базовой комплектации получил комплекс систем безопасности Toyota Safety Sensce, включающем в себя активный круиз-контроль, систему экстренного торможения перед препятствием или пешеходом, систему удержания в полосе, систему считывания дорожных знаков.

Несомненно доберется обновленная Toyota Alphard и до России: за первые 11 месяцев у нас продано 54 таких машин. Не много? Учтите: единственный доступный вариант у нас стоит почти 3,6 миллиона рублей!

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Alphard

Toyota представила обновленный минивэн Alphard

26 декабря 2017
Toyota

Toyota сделала беспилотник с двумя рулями

22 декабря 2017
Toyota GR Super Sport

Toyota готовит концепт с «гоночными генами»

18 декабря 2017
Toyota Avalon

Toyota готовит обновление флагманского седана

11 декабря 2017
Toyota FT-AC

Toyota придумала кроссовер для приключений

04 декабря 2017
Toyota Alphard

Toyota Alphard нового поколения скоро появится на российском рынке

02 февраля 2015

 Новости Toyota Alphard

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 0 7