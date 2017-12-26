Компания Toyota представила на внутреннем рынке обновленные минивэны Alphard и его собрата Vellfire. Причем с момента запуска третьего поколения прошло менее двух лет.

Внешне и без того довольно экзотическая внешность Alphard стала еще более, скажем так, вызывающей. У машин обновились внешние кузовные панели, бамперы и радиаторная решетка. Теперь количество граней, пересекающихся линий и острых углов в облике просто зашкаивает. Заодно минивэнам полностью поменяли оптику, а заодно добавили кучу хромированных элементов отделки.

В интерьере изменений меньше: поменялась отделка приборной панели, появились новые варианты декоративных вставок из натуральных материалов, изменились комплектации, которых теперь порядка десяти.

Технически машина также немного изменилась, например, у ее кузов стал гораздо жестче. Топовый 3,5-литровый V6 был модернизирован и выдает 301 л.с. против 280 л.с. Также на японском рынке доступны гибридный вариант и версия 2-литровым двигателем мощностью 152 л.с.

Также Toyota Alphard и Vellfire уже в базовой комплектации получил комплекс систем безопасности Toyota Safety Sensce, включающем в себя активный круиз-контроль, систему экстренного торможения перед препятствием или пешеходом, систему удержания в полосе, систему считывания дорожных знаков.

Несомненно доберется обновленная Toyota Alphard и до России: за первые 11 месяцев у нас продано 54 таких машин. Не много? Учтите: единственный доступный вариант у нас стоит почти 3,6 миллиона рублей!