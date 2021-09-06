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6 сен 2021

Corolla Fielder и Corolla Axio обновились

Corolla Fielder и Corolla Axio обновились
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн презентовал рестайлинговые версии модели Corolla для внутреннего рынка. Что в них поменялось?

Внешность и силовые установки остались прежними. Под капотом «домашней» Короллы может располагаться два полуторалитровых атмосферных мотора – на 105 и 109 лошадиных сил. Есть и альтернатива в виде гибрида, который также создан на базе полуторалитрового движка, мощность которого составляет 74 лошадиные силы. В паре с ним работает 61-сильный электрический мотор.

В чем же заключается обновление? Отвечаем – в системах безопасности. С рестайлингом в базовое оснащение машин вошла система Toyota Safety Sense, которая умеет распознавать пешеходов и иные препятствия.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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