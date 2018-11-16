Представлена новая Toyota Corolla

На автосалоне в Гуанчжоу представлено 12 поколение Toyota Corolla. Размеры увеличились, а характеристики стали лучше

Автомобиль построен на модульной платформе TNGA. Собственно на ней строились такие модели как Avalon, C-HR и Camry. Колесная база "Короллы" не изменилась, чего не скажешь о собственных размерах, так как модель стала немного короче, но увеличилась по ширине. Модель отличается низким центром тяжести, что позволяет улучшить ходовые характеристики и использовать различные силовые установки: ДВС, электромоторы и гибриды.

Моторы у новой Corolla вполне стандартные. На выбор будут предложены: 169-сильный бензиновый агрегат объемом 2 литра и обновленный 1,8-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, которому немного повысили мощность. Коробок передач будет тоже две- механическая "шестиступка" и вариатор, который может имитировать 10-ступенчатую кпп. Стоит отметить, что для разных рынков будут предложены различные моторы, так как компания заявляет и наличие гибридных установок. Что касается сроков начала продаж, то в США и Европе запуск планируется весной 2019 года.