Представлена Toyota Corolla GR

Заряженный хэтчбек наконец-то полностью рассекретили. Продажи автомобиля будут запущены до конца текущего года.

Откровенно говоря, всех по большому счету интересовала лишь внешность заряженной "Короллы" - еще в январе, когда в сети появились лишь анонсы об автомобиле, было известно, что и двигатель и трансмиссию позаимствуют у Toyota Yaris GR.

Так и случилось- под капотом Corolla GR располагается тот же 1,6-литровый турбо-мотор. Правда инженеры перепрошили его - если на Yaris двигатель выдает 272 лошадиные силы, то здесь уже все 300. Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом. В трансмиссии применена многодисковая муфта, а между колесами тяга передается двумя дифференциалами повышенного трения Torsen.

Теперь поговорим о внешности. Все изменения сводятся к боди-киту с расширенными колесными арками. Плюс ко всему стандартные передние крылья, крышка багажника и капот были заменены на аналоги, произведенные из композитов, что существенно снизило вес машины - до 1475 килограмм.

