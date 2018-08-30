Toyota Corolla - теперь внедорожник?

Японский автоконцерн зарегистрировал название Corolla Cross за своим брендом, скорее всего он достанется модели с новым кузовом

Появились серьезные предпосылки ожидать внедорожную модификацию "Короллы" от производителя Тойота. Обращение от компании поступило в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности на название Toyota Corolla Cross .

По тем данным что известны сейчас, Королла Кросс будет выделяться дорожным просветом от своего прародителя - он будет значительно больше. Защите нижней части кузова уделят особое внимание. Также доработкам подвергнется подвеска, оптимизированная для плохих дорог.

Двигатели на линейку будут ставиться с 4 цилиндрами, объемом в 1.8 и 2 литра в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором на выбор.

В нашей стране широко представлены седаны модели Королла, укомплектованные шестиступенчатой коробкой передач или вариатором. А вот двигатели на них ставятся поскромнее - 1.33, 1.6 и 1.8 литра.