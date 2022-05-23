Toyota Corolla получила грузовую версию

Японский концерн превратил универсал Corolla в коммерческий фургон. Механизм конверсии прост – снимаем задний ряд

Ладно, есть еще пара косметических штрихов, вроде установки специального настила (для ровной грузовой площадки) и отделки грузового отсека износостойкими материалами – специальным пластиком. Также водительский отсек отделен от грузового специальной решетчатой перегородкой. На этом фоне несколько чужеродно смотрятся штатные задние двери со стеклами. Обычно, производители меняют их на цельнометаллические.

Под капотом грузовой «Короллы» располагается гибридная 120-сильная силовая установка, созданная на базе атмосферного мотора 1.8 и электрического двигателя. Любопытный факт – данная модификация автомобиля будет продаваться только в Европе.