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23 май 2022

Toyota Corolla получила грузовую версию

Toyota Corolla получила грузовую версию
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн превратил универсал Corolla в коммерческий фургон. Механизм конверсии прост – снимаем задний ряд

Ладно, есть еще пара косметических штрихов, вроде установки специального настила (для ровной грузовой площадки) и отделки грузового отсека износостойкими материалами – специальным пластиком. Также водительский отсек отделен от грузового специальной решетчатой перегородкой. На этом фоне несколько чужеродно смотрятся штатные задние двери со стеклами. Обычно, производители меняют их на цельнометаллические.

Под капотом грузовой «Короллы» располагается гибридная 120-сильная силовая установка, созданная на базе атмосферного мотора 1.8 и электрического двигателя.  Любопытный факт – данная модификация автомобиля будет продаваться только в Европе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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